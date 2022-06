Les automobilistes sont-ils égaux dès lors qu’ils se placent derrière le volant de leur véhicule ? Si la Constitution belge consacre formellement l’égalité devant la loi, il semble que, sur la route, les choses soient plus compliquées. Selon plusieurs études récentes, les automobilistes qui circulent dans des véhicules luxueux, puissants ou massifs seraient plus hargneux et moins courtois au volant que ceux qui se trouvent dans l’habitacle d’une modeste citadine.

La dernière étude en date est à mettre à l’actif de chercheurs américains qui ont mené une étude empirique examinant le comportement de 461 automobilistes alors que des piétons s’apprêtaient à traverser sur un passage clouté. Au total, seuls 28 % des automobilistes ont cédé le passage aux piétons, pourtant prioritaires dès lors qu’ils manifestent leurs intentions de traverser. Des automobilistes manifestement galants puisque 31 % s’arrêtent lorsque le piéton est une femme que lorsqu’il s’agit d’un homme.

Mais là où cette étude est le plus surprenant relève du niveau de vie de l’automobiliste. En résumé : plus la voiture que l’on conduit coûte cher, moins on aurait tendance à s’arrêter pour céder le passage aux piétons. Selon l’étude américaine, publiée dans le Journal of Transport&Health, la propension à laisser la priorité aux piétons baisserait de 3 % par millier de dollars en plus pour la valeur de la voiture. Ainsi, le conducteur d’une berline luxueuse serait moins courtois que celui d’une petite citadine.

Une étude qui vient conforter d’autres études parues ces dernières années. Lesquelles concluaient toutes que les conducteurs, coincés derrière un autre véhicule trop lent à démarrer à un feu vert, avaient davantage tendance à klaxonner si leur véhicule était plus gros ou si la voiture de l’autre conducteur témoignait d’un plus faible statut socio-économique. En clair, plus on en a une grosse, plus on deviendrait confiant et agressif…