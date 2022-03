Une subvention de 440.000 euros sera consacrée à la mise à disposition gratuite de protections hygiéniques. "La précarité menstruelle reste aujourd'hui un tabou et une réalité pour de nombreuses filles et femmes. Pour faire face aux dépenses liées aux menstruations, une femme doit en moyenne dépenser entre 10 et 12 euros par mois, soit un budget d'environ 120 à 144 euros par an", a avancé la vice-présidente du gouvernement wallon. "Pour nombre de femmes ou de familles plus fragilisées, cela signifie parfois choisir entre le besoin de protections hygiéniques et leurs besoins alimentaires, soit deux besoins de première nécessité", a souligné Christie Morreale, à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars.

Pour améliorer l'accessibilité aux protections hygiéniques, un projet pilote est lancé en Wallonie, en collaboration avec les associations de lutte pour les droits des femmes Synergie Wallonie et les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS).

À partir d'avril, 2,5 millions de protections périodiques seront mises à disposition de femmes en situation de précarité dans les provinces de Liège, de Namur et du Hainaut. Une personne coordinatrice a été désignée dans chaque province. Les lieux de distribution, en cours de finalisation, seront essentiellement des espaces accueillant des publics fragilisés tels que les foyers d'hébergement, les maisons médicales, les centres de planning familial ou encore les lieux d'accueil d'urgence et les abris de nuit.

De plus, quelques dizaines de distributeurs de serviettes hygiéniques seront déployés et un dépliant informatif sur la santé menstruelle accompagnera les distributions prévues et les différentes actions de sensibilisation.

Une subvention de 440.000 euros a été prévue pour financer ces actions.

"Grâce à cette première action d'envergure en Wallonie et dans notre pays, un premier pas significatif pour prendre à bras le corps le phénomène de précarité menstruelle, de manière structurée, est aujourd'hui posé", s'est réjouie Christie Morreale. "Au-delà de ce projet pilote qui démarre, et qui j'espère pourra s'étendre et se pérenniser, nous allons également travailler pour renforcer la sensibilisation et l'éducation vis-à-vis de cette thématique", a-t-elle précisé.