La Yellow Line en cas d’urgence pendant la crise.

S’il est une chose positive que l’on a pu constater pendant cette crise, c’est l’élan de solidarité à l’égard du personnel de la Santé. À côté des applaudissements de 20 heures, il y a aussi des gestes forts, posés par ceux qui ont aussi envie d’aider.

À ce titre, une initiative de Touring mérite d’être soulignée car tout le monde n’est pas au courant. La société d’assistance a mis en service la Yellow Line (jaune évidemment) ! Il s’agit d’un numéro spécifique, le 02/233.22.22, mis en place pour dépanner d’abord l . Cela signifie que, via la Yellow Line, ces personnes seront immédiatement prises en charge afin de leur faire gagner un temps précieux en cas de pépin sur le chemin du travail.

Concrètement, la centrale prendra cet appel en priorité afin d’apporter une aide immédiate aux personnes qui en ont le plus besoin. Un détail qui a son importance, toutes les personnes directement impliquées dans la gestion de la crise sanitaire peuvent former ce numéro : les aides à la population, le personnel médical mais aussi les personnes qui travaillent dans l’alimentaire ou les biens de première nécessité, les aides à domicile. Et cela indifféremment, qu’ils soient déjà membres Touring ou non.

Il importe également de rappeler que Touring dépanne gratuitement le personnel soignant, les pompiers, la police et l’armée lorsqu’ils se rendent sur le lieu de travail. Ces acteurs particuliers de la lutte contre l’épidémie doivent pour cela informer l’opérateur de leur fonction lorsqu’ils contactent la société.