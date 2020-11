Les amateurs francophones de sport savent qui était Jean-René Lacoste. Né à Paris le 2 juillet 1904, décédé à Saint-Jean-de-Luz, le 12 octobre 1996, ce champion fit partie du groupe des “Mousquetaires”, en compagnie de Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon, avec lesquels il emmena l’équipe de France à la conquête de la Coupe Davis en 1927 et 1928.

À titre personnel, il conquit sept succès dans les tournois du Grand Chelem, à savoir Roland Garros en 1925, 1927 et 1929, Wimbledon en 1925 et 1928 et Forest Hills (US Open), en 1926 et 1927. Il fut aussi trois fois finaliste à Paris et une fois à Londres...