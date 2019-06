A 28 degré en extérieur, la température de l'habitacle peut dépasser les 50 degrés après une heure seulement

Depuis quelques jours, les températures sont enfin revenues aux normales saisonnières. Ce mardi, des pics jusqu'à 28 degrés pourraient être attendus en certains endroits du pays. Si ces mercredis et jeudis, des zones de précipitations, notamment orageuses, devraient apporter un certain rafraîchissement, les températures devraient repartir à la hausse, selon l'institut royal de météorologie. On pourrait atteindre 26 degrés dimanche, et même 28 degrés lundi prochain.

Des températures élevées qui peuvent être dangereuses pour les personnes les plus fragiles. Les seniors, bien sûr, mais également les plus jeunes. Chaque année, des dizaines de nourrissons sont laissés dans des véhicules garés en pleine chaleur. Le temps d'une petite course de quelques minutes le plus souvent, parfois tout simplement oubliés.

Avec des conséquences dramatiques : l'enfant se déshydrate rapidement, sa température corporelle augmente fortement et, malheureusement, des décès sont parfois à déplorer. Il faut dire que l'enfant est particulièrement exposé à la chaleur et que l'habitacle du véhicule peut rapidement devenir un véritable four. Une voiture laissée en plein soleil à 20 degrés peut afficher une température intérieure de 46 degrés après une heure seulement. A 30 degrés, la chaleur de l'habitacle atteindra 37 degrés après 10 minutes et 56 degrés après une heure.

Autant dire que laisser son enfant dans le véhicule, c'est l'exposer à un risque mortel.

Les vétérinaires rappellent également que la situation vaut aussi pour les animaux de compagnie. "L'été, ne laissez pas votre animal de compagnie dans votre véhicule", rappellent-ils dans une campagne lancée sur les réseaux sociaux.

© wamiz