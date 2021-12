Chaque année en Belgique, des milliers de biens font l'objet de confiscations ou de saisies judiciaires. Autant d'ordinateurs, de montres, de télévisions, de vêtements, de voitures et autres meubles... qui sont stockés dans de gigantesques entrepôts en attendant que les affaires judiciaires concernant les propriétaires de ces biens soient définitivement bouclées. Ceux qui ne retourneront pas à leurs propriétaires après jugement deviendront propriété de l'Etat. Lequel, depuis, 2010, a mis en place la plateforme Finshop permettant aux citoyens lambdas de faire l'acquisition de ces biens. Notamment vias des enchères. Objectif : renflouer les caisses de l'état tout en permettant aux objets saisis d'avoir une seconde vie.



Finshop propose aussi des biens appartenant à l'Etat mais qui ne sont plus utilisés, des objets perdus dans les transports en commun et jamais réclamés par leurs propriétaires, mais également des objets perdus au cours de livraisons postales et, là aussi, jamais réclamés. Bref, les trois Finshops de Belgique sont de véritables cavernes d'Ali Baba dans lesquelles on retrouve parfois des pépites.



Comme les voitures de luxe et motos de sport actuellement mises aux enchères par l'Etat belge. Dans la quinzaine d'engins proposés, on retrouve par exemple une Lamborghini Urus qui ne compte que 4.400 kilomètres au compteur. Pour faire l'acquisition du bolide, il faudra casser son portefeuille : les enchères concernant la puissante sportive atteignent déjà les 230.000 €.

© Finshop

Pour un Land Rover de 22.810 km, les enchères atteignaient, ce mardi midi, déjà 99.999 €.



Les autres voitures vendues sont plus accessibles : une Maserati Gran Turismo à la peinture verdie par la mousse tourne pour l'instant autour de 31.500 € tandis que les enchères des Audi, BMW et Mercedes montent actuellement entre 10.000 et 25.000 €.

© Finshop

Quant aux motos, leurs valeurs actuelles tournent entre 3.000 et 27.500 € mais pourraient encore grimper.



Les enchères pour ce lot de véhicules dureront encore une semaine.

https://www.finshop.belgium.be/