L'association Rainbow Ambassadors a présenté, vendredi après-midi, à la maison de repos et de soins Sainte-Monique, située rue Blaes à Bruxelles, un manifeste pour les seniors LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Trans, Queers, Intersexes et autres). Les institutions de santé et d'accueil sont appelées à le signer.

Le texte demande aux pouvoirs régionaux et fédéraux d'adapter les cadres législatifs existants pour assurer le bien-être mental et physique des seniors LGBT+. Au niveau des institutions d'accueil et de soin, c'est une clause anti-discrimination spécifique à ce groupe-cible qui est requise. Le manifeste engagera aussi les signataires à déployer des formations à leur personnel et à définir une personne de référence sur le sujet, qui pourra être sollicitée par les résidents et patients LGBT+. Il est surtout question de garantir une prise en charge non discriminatoire et une bonne intégration des seniors LGBT+.

"Les premiers militants des années 60-80 sont en train d'arriver dans les maisons de repos et de soins et on se rend compte que leur intégration ne va pas toujours être facile", explique Denise Cullus, membre des Rainbow Ambassadors. "Le risque de devoir retourner dans le placard est grand et ils espèrent bien ne pas avoir à le faire ! En général, les tranches d'âges les plus jeunes ont du mal à imaginer que la population âgée a encore un besoin d'intimité et de sexualité, et c'est encore plus inimaginable pour les seniors LGBT+.

Les soignants n'y pensent généralement pas non plus..." L'exposition photo "LGBTQI+ Seniors : Here we are ! (Nous voici !)" a été dévoilée à la maison Sainte-Monique et y restera un mois. Elle sera également visible pour un mois à compter de jeudi prochain à la Maison Arc-en-ciel, située rue du Marché au Charbon, dans le centre de Bruxelles. Elle est composée de 10 photos de seniors LGBT+ qui mettent en lumière leur diversité. Elles montrent entre autres des grands-mères lesbiennes avec leurs petits-enfants, un couple gay, une personne qui a été malade du sida...