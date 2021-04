L'objectif est de combler une lacune au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'ouvrir la voie à une offre de formation qui reconnaît le domaine de la danse dans le paysage de l'enseignement supérieur artistique. Les inscriptions se font dès ce 1er mai (http://inscription.lacambre.be), indique vendredi l'école Charleroi Danse. A partir du 14 septembre, les étudiants trouveront un cadre d'enseignement de deuxième cycle qui réunira et développera les apprentissages, compétences et recherches spécifiques à la danse, à son écriture et sa production.

Cette initiative est l'aboutissement d'un partenariat tripartite entre une institution culturelle et deux écoles d'art, à savoir Charleroi Danse, le Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que les écoles supérieures de La Cambre (ENSAV) et l'Institut supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles.

La formation se déroulera sur deux ans, de septembre à juin, sur les divers sites des structures associées et dans les studios mis à disposition par les organisations partenaires. Elle s'adresse aux titulaires d'une licence ou d'un "bachelor" et/ou d'acquis personnels relevant d'acquis professionnels dans le domaine des Arts de la scène. L'enseignement se fera essentiellement en français et occasionnellement en anglais.

Informations : www.charleroi-danse.be.