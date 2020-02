Laura, une jeune enfant trisomique de six ans, enflamme la Toile et réconcilie tout le monde avec le handicap mental. Rencontre.

Ceux qui sont déjà fans de la page Facebook : "Trisomie 21 MyLaura et son chromosome d’amour" ont déjà assisté à la négociation entre Laura et sa maman. Frédérique, la maman de Laura dit à sa fille : "Tu vas dormir dans ton lit de princesse ?" Laura rétorque : "Non ! Dodo Maman ! C’est trop meilleur." Il n’en fallait pas plus pour conquérir le cœur des internautes. Laura est super craquante : elle réconcilie beaucoup d’entre nous avec le handicap.

(...)