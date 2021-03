Une panne d’Internet ou de téléphone fixe, ce n’est jamais une partie de plaisir. Et dans une période où le télétravail est obligatoire, c’est encore pire. Habitant de Thiméon (Pont-à-Celles), Laurent vit cette situation depuis le début du mois de mars. " Tout a commencé le 8 mars. Suite à une coupure assez longue de ma connexion internet et télévision, j’ai appelé Orange, qui m’a parlé d’une coupure pour cause de travaux. Cela peut arriver. La connexion est revenue un peu plus tard, mais depuis lors elle connaît des ratés. "

Des ratés, c’est peu dire puisqu’on parle d’une trentaine de coupures par jour...