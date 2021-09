Le tourisme spatial est à la mode ! Quatre civils ont pu prendre part à un voyage dans l’espace pendant trois jours récemment, grâce à la folie d’Elon Musk et son projet SpaceX. Des milliards sont investis dans cette nouvelle conquête… Très bien mais le sexe dans l’espace, on y pense ? We-Vibe, l’une des principales marques mondiales de produits dédiés au plaisir, et Erobotics Research Consulting, une équipe de chercheurs américains, oui !

Ils ont lancé une recherche et viennent de publier un rapport sur le sujet intitulé "Sex Tech in Space ? The relevancy of sexuality in space for the public and agencies" soit : "La Sex Tech dans l’espace ? La pertinence de la sexualité dans l’espace pour le public et les agences".

Le rapport a pour but d’informer sur la sexualité dans l’espace, et l’importance et la pertinence de ce sujet qui va devenir de plus en plus essentiel dans le futur.

Et franchement, les résultats montrent qu’il y a bien mieux que de s’offrir une lune de miel dans l’espace ! Car là-haut, l’expérience sexuelle est pauvre : absence de gravité, manque d’intimité, élimination des liquides problématique… bref, ce n’est pas la joie encore et l’équipe de recherche a conclu notamment que les jouets étaient pour l’instant la piste la plus facile pour avoir du plaisir en l’air.