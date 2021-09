Le baromètre de l’absentéisme: les absences de courte durée au bureau repartent à la hausse Société03:19 Ludovic Jimenez © shutterstock

Après 18 mois à la baisse, la tendance est en train de retrouver son rythme prépandémique.



Alors que le télétravail est de moins en moins pratiqué dans les entreprises, l’absentéisme repart, lui, à la hausse. C’est en tout cas ce qui ressort du dernier rapport effectué par Mensura. "Pendant le Covid, on a vu différentes phases et des effets variables sur l’absentéisme au travail", souligne Bart Teuwen, directeur général de la partie Certimed chez Mensura, chargée de l’absentéisme au travail et des contrôles médicaux. "Au départ, il y a un impact important sur l’absentéisme de longue durée à cause du Covid mais beaucoup moins sur celui de courte durée puisqu’on a assisté à une généralisation du télétravail. Mais ce que l’on constate, c’est que cet absentéisme de courte durée repart à la hausse, avec la baisse du travail à domicile, les cas de Covid mais aussi et surtout les autres virus qui refont leur apparition.