Après une jeunesse heureuse à Courtrai, le jeune George Washington obtint un diplôme en chimie à l’université de Bonn. En décembre 1895, il épouse Angeline Van Nieuwenhuyse, et le couple émigre aux États-Unis avec le navire Friesland de la Red Star Line, leur entrée sur le sol américain étant recensée le 6 octobre 1896 sur l’île d’immigration d’Ellis.

Les Washington s’installent dans la région de New York et George démarre une entreprise qui produit du gaz incandescent et des manteaux de lampes à kérosène. La société de manteaux à incandescence de George Washington fait face à une rude concurrence de la montée de l’ampoule électrique, et il la ferme. Il produit ensuite des appareils photographiques basés sur ses propres inventions ou des améliorations brevetées d’appareils photo existants.

Au total, il aura plus de 25 inventions déposées en brevets dans les domaines des lampes à pétrole, de la photographie et des processus industriels agro-alimentaires.

En 1906, il s’installe en Amérique centrale, pour y développer une ferme d’élevage. C’est lors de son séjour au Guatemala qu’il a l’idée du café instantané.

En faisant chauffer du café dans une cafetière argentée, il constata que de la poudre se déposait sur le couvercle. Il en conclut qu’on pouvait par cette méthode récupérer les arômes du café et se mit à travailler pour améliorer cette méthode en la rendant utilisable à grande échelle. Il fut bien le premier à industrialiser le processus du café soluble.

Washington revient à New York et développe une méthode de production pour faire du café en poudre à grande échelle. Washington est le premier à fabriquer et à commercialiser efficacement le produit. Il appelle sa première marque de café Red E Coffee (café prêt). Lorsqu’il ouvre une nouvelle usine à Brooklyn en 1910, sa société est rebaptisée G. Washington Coffee Refining Company. Désormais, il utilise également son propre nom comme marque : G. Washington’s Coffee, mais sans son prénom complet pour éviter toute confusion avec l’autre George Washington.

Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de soldats ont découvert le produit avec ce nom si reconnaissable parce que le café de Washington faisait partie des rations quotidiennes des troupes canadiennes et américaines au front en Europe.

Très pratique pour faire une tasse de réconfort avec ce café instantané dans les tranchées ; sinon pour le goût, alors certainement pour le boost de caféine. Il devient si populaire que les soldats parlent d’"une tasse de George".

Après une carrière couronnée de succès, Washington vend en 1943 son entreprise, qui était encore en grande partie familiale. La vente d’actions rapporte la somme ronde de 1,7 million de dollars. Il ne peut pas profiter longtemps de sa retraite. Trois ans plus tard, le 29 mars 1946, George Washington décède à l’âge de 74 ans.

La marque de café disparaît lorsque The Coca-Cola Company rachète la licence dans les années 1960. Mais le nom de G. Washington perdure, non pas sous forme de café, mais sous forme d’épice instantanée, toujours disponible dans les supermarchés américains.