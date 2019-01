Les Belges sont passionnés de cuisine et, visiblement, ne considèrent pas que se mettre aux fourneaux est une corvée. Ainsi, selon une étude menée par Hello Fresh, 78 % des Belges préfèrent cuisiner que mettre les pieds sous la table au restaurant ou commander un repas sur Deliveroo, Uber-Eats ou Takeaway.

Et, visiblement, sans se prendre pour autant pour Paul Bocuse, l’étude révèle également que nous avons une excellente opinion de nos compétences culinaires. Plus de 4 sondés sur 10 (46 %) estiment que leurs repas sont meilleurs que ceux d’un restaurant (22 %).

Mais, en revanche, nous sommes nettement moins optimistes quant aux compétences culinaires de notre partenaire (13 %) ou de notre famille (11 %). "Il n’est pas surprenant que les Belges aiment cuisiner eux-mêmes", déclare Maartje Frederiks, la CEO de HelloFresh Benelux. "Tous les commentaires de nos clients montrent qu’il est très satisfaisant de servir un délicieux plat à sa famille et ses amis."

Selon Hello Fresh, ce qui plaît avant tout dans la confection d’un repas maison, c’est la cuisson à proprement parler. Ainsi, 46 % des sondés estiment que c’est la partie la plus agréable de la cuisine, bien avant le choix des recettes, les courses, le dressage de la table et le repas lui-même.

Et il est aussi interpellant de constater que si le Belge ne dispose que de peu de temps entre sa vie professionnelle et familiale, il considère malgré tout que la cuisine est une forme de détente après une journée de boulot.

Le seul problème récurrent, c’est que nous ne savons pas préparer beaucoup de plats sans recette. 35 % des sondés ont ainsi dit connaître moins de huit recettes par cœur. L’étude montre également qu’il existe un lien entre la connaissance de recettes et l’expérimentation dans le domaine de la cuisine. Ceux qui connaissent plus de quinze recettes par cœur sont deux fois et demie plus enclins à préparer quelque chose de nouveau chaque semaine que ceux qui ne savent pas préparer autant de plats sans recette.