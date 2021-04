Avec le confinement, la sédentarité des Belges est en hausse, ce qui inquiète la Ligue cardiologique belge.

C’est un phénomène qui s’est amplifié avec le confinement et la généralisation du télétravail. Alors qu’elle est l’un des quatre facteurs de risque les plus mortels au monde, la Ligue cardiologique belge rapporte que la sédentarité s’est accentuée en Belgique. 22,2 % des Belges passent en effet plus de 8 heures par jour assis (soit un tiers de leur vie) et nous sommes le sixième pays européen ayant le temps moyen passé en position assise le plus élevé.