Chaque année, près de 67 tonnes de déchets échouent sur nos plages, dont 95 % sont en plastique. Au niveau mondial, c’est près de 28 à 30 millions de tonnes de plastique qui débarquent dans les mers et les océans. Et pour près de 90 % des Belges, les plastiques à usage ménager constituent bien un problème pour la planète. Ils sont même 96 % à estimer important d’adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

On ne peut donc plus le nier, le plastique est un fléau qui nous concerne tous. D’ailleurs, une nouvelle étude vient lever le voile sur la perception des Belges envers l’emballage plastique. En effet, Procter&Gamble a mené une enquête locale auprès de 1 000 consommateurs belges pour obtenir des informations sur la durabilité environnementale. Et les résultats de l’étude démontrent que les consommateurs belges pensent clairement que les entreprises ont la plus grande responsabilité en termes de "consommation et de production durables".

(...)