Même si vous n’en avez jamais acheté un seul, il est très probable que vous ayez un Bic 4 Couleurs chez vous ou au bureau. La marque française lancée par le baron Bich en 1950 avec le Bic Cristal fournit nombre de sociétés, sponsorise de nombreux événements (dont le Tour de France, par exemple) et habille son 4 Couleurs aux couleurs de bien des entreprises à des fins promotionnelles. En 50 ans, la success story de ce stylo bien pensé qui permet de "changer de couleur d’encre sans changer de stylo" ne s’est jamais démentie. "À sa sortie en 1970, il a aussitôt plu pour son design sympathique : un corps rond bleu et blanc, son bouton poussoir qui ne s’enrayait jamais, sa petite boule en haut qui lui permettait de composer un numéro sur les téléphones à cadran. Et puis surtout, à l’époque déjà, il était très abordable !", raconte Laura Negron, Product Manager Stationery chez Bic.

Aujourd’hui, le 4 Couleurs propose bien autre chose que ses 4 couleurs historiques (bleu, noir, rouge, vert) avec une version regroupant même 3 couleurs et un porte-mine HB ! Vendu dans le monde entier, il est toujours fabriqué en France, dans une usine de Marne-la-Vallée, d’où il en sort 200 000 par jour. Là-bas, les secrets de fabrication ne manquent pas. "Il n’a pas vraiment l’air mais c’est un concentré de technologies. Le baron Bich a mis des années à le développer. Sa fabrication est difficile avec des billes en tungstène triées au 10e de micron près : 0,0001 mm pour obtenir le diamètre voulu. Et pour ça, sa reproduction frauduleuse est difficile aussi", souligne Laura Negron.

Aujourd’hui, son avantage est d’être durable puisqu’après avoir écrit jusqu’à 8 km et résisté à plus de 10 000 cycles d’ouverture-fermeture (provoquant parfois bien des énervements autour des personnes le faisant claquer sans fin !), on peut acheter des recharges et ce sera reparti pour un tour.

Dans les écoles, les enfants adorent encore ses encres que l’on trouve désormais en jaune citron, mauve, rose et même fluo, ses customisations (corps velours, multicolores, à messages fun…), dans les hôpitaux, il est toujours très utilisé car très pratique et même les collectionneurs sont nombreux : le plus acharné d’entre eux possède 470 4 Couleurs !

Enfin, on peut noter que la Belgique est "l’un des pays où ce stylo est vendu le plus au monde par rapport au nombre d’habitants". La dernière collaboration en date : le 4 Couleurs célébrant les Belgian Red Devils !