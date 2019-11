Depuis désormais cinq ans, Solidaris se penche sur l’état de santé mentale et physique de la société belge. Et cette année, le constat principal se veut alarmant et confirme une lente mais certaine dégradation des conditions de vie ainsi qu’une nette baisse de confiance des Belges quant à leur avenir.

Premier constat, avec 53,6 points, l’indice global de bien-être est en recul constant depuis cinq années. Et au total, l’indice a perdu 3,1 points en cinq ans. "Elle traduit ce constat effrayant et largement partagé par la population. Nous vivons dans une société qui va moins bien qu’hier. Aujourd’hui, les mécanismes de solidarité n’agissent plus", indique Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris.

Autre point noir, la perte de "confiance" des citoyens envers les institutions. Exemple flagrant, seulement 26 % des Belges estiment que la démocratie fonctionne vraiment bien, et le monde économique et celui des finances ne dépassent pas les 20 % de confiance.

Au niveau des inégalités, plus de deux tiers des Belges jugent les inégalités insupportables (de moins de 8 points en cinq ans). C’est d’ailleurs pour les travailleurs que ce caractère insupportable est le plus marqué, et ce d’autant plus chez les hommes.

Sur ces cinq dernières années, on remarque également une forte dégradation des ressources financières, qui a des répercussions sur la capacité des Belges francophones à épargner.

Pour finir, l’auto-diagnostic de la santé physique est en baisse considérable. En cinq ans, on constate une baisse de 8 points d’individus qui se déclarent en bonne ou très bonne santé (passant de 64,4 % en 2015 à 56,1 % en 2019).

L.J.