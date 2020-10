Le coronavirus prive les clubs de rentrées financières mais aussi (et surtout) les amateurs de ballon rond de grandes émotions…

Si le jeudi 1er octobre, le Sporting de Charleroi avait pu compter sur le soutien de ses chaleureux supporters, il se serait peut-être qualifié pour la phase finale de l’Europa League de football. Mais la crise sanitaire liée à la circulation du Coronavirus en a décidé autrement.

Trois jours plus tard, les Zèbres et les Rouches du Standard de Liège se sont affrontés dans un stade occupé par 5.000 abonnés mais on était loin de l’effervescence que suscite traditionnellement le derby wallon, alors même qu’il s’agissait d’une rencontre au sommet.

Le Coronavirus prive les clubs de rentrées financières importantes et les amateurs de football de toutes les émotions qu’ils expriment généralement par leur exubérance, leurs chants, leurs cris d’encouragement, leurs tenues bariolées, toutes choses qui font partie intégrante du spectacle. Sans cette liesse, cette communion populaire, celui-ci perd inexorablement de sa saveur.

(...)