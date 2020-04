Ne surtout pas se déplacer vers le Bois de Hal. Les jacinthes y sont toujours aussi magnifiques mais sont également confinées.

Le bois de Hal, à 25 kilomètres de Bruxelles, est une magnifique forêt de plus de 600 hectares, la plus grande partie (555 ha) gérée par l’agence flamande Nature et Bois, la reste par la Région wallonne. Une infrastructure impressionnante : 45 kilomètres de sentiers, une forêt ancienne, avec parfois des arbres plus jeunes (65-90 ans) et aussi un hêtre âgé de 200 à 250 ans, des séquoias géants de Californie, et surtout une particularité mondiale : des millions de jacinthes sauvages bleu-violet en sous-bois.

La jacinthe sauvage est une espèce protégée, particularité des forêts anciennes, sous climat atlantique et océanique, dans un sol humide et limoneux et des sous-bois ombragés de forêts denses et sombres autour de chênes et hêtres.

La floraison de ces splendides jacinthes, à Hal, connaît une notoriété internationale depuis l’aire de l’internet et des photos numériques, amenant plus de 80.000 visiteurs dans ce bois lors des 3 semaines de floraison ; offrant un magnifique spectacle haut en couleur tout au long des sentiers de ce bois si bien entretenu.

Pourtant, cette année, seuls les voisins peuvent admirer ce magnifique spectacle de la nature, crise sanitaire oblige. Le bois de Hal est fermé et interdit à tout visiteur en voiture. Nous avons pu exceptionnellement le visiter et photographier la floraison des jacinthes pour nos lecteurs. Ce n’est que partie remise pour Pâques 2021, et le spectacle sera encore plus beau car les jacinthes n’ont absolument pas été fragilisées cette année.

Rien que pour vos yeux, les photos de ces jacinthes et des sous-bois. À cause des températures élevées, la période de floraison était en avance cette année et les jacinthes vivent actuellement leurs derniers jours - le plus beau spectacle se déroulait la semaine passée, dix jours plus tôt que d’habitude. Rappelons qu’il est inutile de tenter de vous rendre au Bois de Hal, tous les accès sont fermés, la police fait des rondes en permanence, les gardes forestiers aussi. Le bois et les jacinthes sont également confinés cette année.

© D.R.

© D.R.