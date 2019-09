Jade, Lina, Gabriel, Adam, Léo ou Mila : dans L’Officiel des prénoms 2020, on découvre le palmarès des prénoms les plus tendances de l’année à venir. Il ressemble à s’y méprendre à celui de cette année. Du côté des filles, Emma reste l’indétrônable, suivie de près par Jade et Louise. Côté garçon, c’est Gabriel qui se maintient en tête, devant Raphaël et Léo. L’Officiel des prénoms, qui se base sur les données récoltées auprès de l’état civil français et de l’Insee, est sorti au début du mois de septembre et laisse découvrir une nouvelle tendance qui devrait se confirmer dans les années à venir : le succès des prénoms "caméléons".

Tout comme l’animal, ce type de prénom s’adapte à son milieu de vie pour y passer inaperçu. En d’autres termes, peu importe l’environnement culturel, religieux, ou historique dans lequel il est donné, il semblera toujours faire partie du cru. Ses racines s’ancrent aussi facilement dans chacune des religions monothéistes, sans oublier de correspondre aux goûts des personnes laïques, nous explique Le Parisien. Un exemple ? Jade et son origine arabe qui charmera également n’importe quel parent sensible à son évocation de la pierre précieuse. Lina, d’origine grecque dont la racine apparaît également dans les cultures arabe, chinoise et en sanskrit.

Chez les garçons, le côté caméléon des prénoms comme Gabriel et Adam est encore plus frappant puisqu’on les retrouve dans les écrits chrétiens, juifs et même dans l’Islam.

Opter pour un prénom "caméléon", c’est aussi faire le choix de faciliter la décision du prénom lorsque les deux parents sont de cultures ou de religions différentes. Et puis, pour l’enfant, c’est la promesse que son prénom résonnera de la même manière à travers différents pays du monde.