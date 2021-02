On sait que l’utilisation des sextoys a explosé en 2020. Mais à quel point ? Une étude Ifop pour Le Passage du Désir (*) a mis des chiffres sur cet engouement de la part des hommes comme des femmes. En 2020, la proportion de la population ayant déjà utilisé un sextoy a dépassé pour la première fois le seuil symbolique des 50 % : 51 % précisément. On vient de loin puisqu’en 2012, on était à 37 % et en 1992 à 7 % !

Trois personnes sur dix en ont utilisé en 2020, soit un niveau de "consommation annuelle" nettement supérieur à celui mesuré deux ans avant l’apparition du coronavirus (25 % en 2017).