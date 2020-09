De sens en éveil, il en est toujours question dans la forêt ardennaise au mois de septembre. C’est le mois des amours du cerf et y venir écouter le brame est un moment magique.

Non loin de Bouillon, l’Auberge de Rochehaut vous invite ainsi à vivre un séjour inoubliable dont le point d’orgue est l’écoute du brame des cerfs. Cette inédite immersion sur les hauteurs de la Semois s’accompagne d’une découverte matinale des champignons et d’autres activités.

Vivre de tels instants d’exception, la nuit tombée, plongés dans l’obscurité de la forêt, tous les amoureux des Ardennes doivent l’avoir expérimenté. Ce brame est le cri puissant d’un cerf qui défie par la voix les mâles concurrents dans la séduction des biches. C’est la période des amours, les guerres entre cerfs de tous âges à la conquête d’une harde sont intenses : leurs cris rauques, puis le bruit des bois qui s’entrechoquent en témoignent.

L’Auberge de Rochehaut vous propose, avant de vous enfoncer dans la forêt, une projection de film commenté par un guide spécialisé, histoire de se mettre dans le bain. En soi, le lieu de la projection est déjà un programme : l’abri des Biches… un nom qui n’est pas que décor, comme le souligne le maître des lieux qui a mis Rochehaut sur la carte touristique grâce à son Auberge, Michel Boreux. "Nous sommes tout simplement amoureux de notre village, de notre magnifique région et n’avons pas attendu des effets de mode pour en valoriser la vie, les traditions, la beauté : 15 ans déjà que nous invitons les clients à aller à la rencontre du cerf pour vivre ce moment unique du brame ! Ce sont des partages qui nous rendent heureux."

L’Auberge de Rochehaut ne lésine pas pour rendre le séjour des plus agréables, avec deux dîners gastronomiques (7 et 5 services) mettant à l’honneur saison et terroir à L’Epi d’Or et apéritif offert dans l’étonnante cave à vins. La promenade matinale se fera en compagnie d’un guide nature à la découverte des champignons des bois, agrémentée d’une visite de l’Agri-Musée. Quant aux logements, il y en a pour toutes les bourses et tous les plaisirs. Ce séjour est proposé du lundi au mercredi inclus et du mercredi au vendredi inclus. Il offre encore le loisir de visites à la Brasserie de Rochehaut, au Parc animalier, à la Boutique…

Rochehaut n’est pas très vaste et tout peut se faire à pied, tandis que des vélos à assistance électrique équipés de GPS peuvent être loués, afin de parcourir les chemins de la région. D’autres visiteurs préféreront parcourir les nombreuses promenades balisées aux alentours, ou encore simplement se reposer en toute quiétude.

>>> L’AUBERGE DE ROCHEHAUT 12 rue de la Cense à 6830 Rochehaut-sur-Semois Tél. 061/46.10.00 www.aubergederochehaut.com

>>> Package "A l’écoute du Brame des Cerfs" du 14 septembre au 9 octobre 2020 inclus - 2 nuits et 3 jours en demi-pension, de 300 à 400 euros pp.