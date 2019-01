Tous les ans, en janvier, les salles de sport et coachs sportif sont contactés par de potentiels nouveaux affiliés. Les agapes des fêtes ont poussé de nombreux Belges à faire du sport : Crossfit, course à pied… tout est bon pour perdre du poids, mais surtout pour prendre soin de soi.

Les personnes désireuses de se (re-) mettre au sport l’hiver préfèrent parfois opter pour un abonnement mensuel au sein d’une salle de sport, chauffée, pour se tonifier et avoir une meilleure résistance à l’effort et au stress.

Force est de constater que ces résolutions s’essoufflent rapidement : au bout de quatre mois, la majeure partie des nouveaux abonnés ne vient plus et a pourtant payé un abonnement annuel…

"Cela fait deux ans que je fais du sport en salle", détaille Elise, 34 ans, femme et maman active. "Avant, je m’inscrivais dans une salle en début d’année et je ne tenais jamais mes résolutions. Je me suis rendu compte que j’y allais pour de mauvaises raisons : perdre du poids et de façon pas chère. Je m’inscrivais dans une salle au prix avoisinant les 20 euros mensuels et je m’y rendais la mort dans l’âme. Ce type de salle et de sport ne me convenait pas. Il m’a fallu du temps pour me rendre compte que j’avais besoin d’être mieux encadrée, de connaître les gens qui tenaient la salle et, quitte à payer plus, à bénéficier d’infrastructures aquatiques et de cours collectifs, où je me rends selon mes envies et horaires. Ça, ça me motive !"

Bien qu’attrayant au niveau pécuniaire le low-cost ne s’avère, au final, pas toujours (...)