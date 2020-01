Depuis mars 2014, les automobilistes belges ont la possibilité de personnaliser leur plaque d’immatriculation. Un gadget qui a un certain coût (1 000 €), mais que de plus en plus de Belges consentent à s’offrir. Si, lorsque le prix était passé à 2 000 €, cela avait fortement ralenti la demande, l’engouement est revenu rapidement lorsque le prix a, à nouveau, été fixé à 1 000 € comme lors de son lancement il y a bientôt 6 ans.

(...)