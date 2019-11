Lilou Macé a été célibataire pendant plus d’un an et demi. Une période de sa vie salvatrice et constructive. Elle a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet, Je suis célibataire et ça me plaît, paru aux Éditions Trédaniel. "Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme dans toutes phases de la vie. Mais le célibat doit être célébré. C’est fantastique de vivre seule !" Le célibat a permis à Lilou de faire ses propres choix, d’être plus aventurière. Sa confiance en elle s’est accrue. "J’ai fait la paix avec mon histoire et mon passé. J’ai lâché, j’en suis ressortie plus apaisée. J’ai également retrouvé ma part de féminité."

Lilou s’est posé beaucoup de questions pendant son célibat. "Autour de moi, je voyais de plus en plus de couples mariés, avec des enfants. J’étais toujours seule à 38 ans. Cela met une pression supplémentaire. Je me demandais sans arrêt : ‘Pourquoi moi et pas les autres ?’ Une partie de moi était très bien toute seule, l’autre était triste et demandait à rencontrer quelqu’un. On sent le manque à certains moments. Je voulais être dans le partage, mais le couple bloquait un élan en moi." À cela s’ajoute le regard des autres, pas toujours bienveillant. Elle réussit à faire abstraction de ces remarques, car elle savait que "quelqu’un allait arriver".

Et… à 39 ans, elle rencontre Michaël. "J’ai senti que c’était le bon. J’ai eu des vibrations. Il a tout de suite fait la connaissance de mes parents, puis j’ai rencontré les siens." Deux mois plus tard, Mickaël demande Lilou en mariage au sommet du Mont-Paradis dans les Alpes. Ils sont aujourd’hui les heureux parents d’une petite Stella, née le 23 avril dernier.

Sans ce célibat et le travail sur elle-même qu’il lui a permis, Lilou Macé n’aurait pas été capable d’accueillir quelqu’un dans sa vie…