La cohabitation à 8 ou 10 dans de grandes maisons confortables décolle dans toute la Belgique.



Avec l’évolution de la société, de plus en plus de jeunes n’ont plus envie de prendre “le package qui va avec le premier job ! Avant, le modèle c’était louer ou acheter un appart, un.e partenaire, un bébé et/ou un mariage”, sourit Fabienne Kaspers, cofondatrice et COO de Ikoab.

Si cela marche encore pour certains, “d’autres ne savent pas vraiment ce qu’ils veulent faire, où ils veulent vivre, s’ils veulent changer de pays. Ils n’ont pas non plus les moyens de ce qu’ils voudraient avoir. Mais ce qu’ils savent, c’est qu’ils veulent sortir, vivre leur vie de jeunes urbains et être entourés”, poursuit-elle. Un mode de vie nomade en quelque sorte. (...)