Le confinement a affolé les chiffres de l’Internet à domicile, mais aussi ceux des données mobiles et des appels depuis un GSM.

Il s’agissait d’une crainte au début du confinement et de toutes les mesures de télétravail. Beaucoup craignaient que notre réseau internet, qu’il soit mobile ou câblé, ne résiste pas à une surcharge.

Deux mois plus tard, aucun grand bug n’a perturbé les télétravailleurs ou ceux qui ont dévoré des films et séries sur Netflix et autres plateformes.

Rémi De Montgolfier, Country Manager Belux d’Ericsson, a été un des acteurs du secteur des télécommunications. "Ce qu’on a vu avec la crise, c’est que le monde s’est mis au télétravail. On a vu le nombre d’appels multiplié par deux depuis la mi-mars, et le volume de données mobiles consommées a explosé lui aussi, analyse-t-il. On parle d’une augmentation de 70 % du trafic de data sur l’Internet fixe mais aussi des données mobiles. Il a fallu renforcer le réseau et faire des ajouts de capacités pour que cette charge soit supportée. En Belgique, tout a très bien fonctionné."

Des chiffres éloquents qui ont permis de faire tourner une partie de la machine économique du pays, même si la crise a aussi touché les entreprises de télécommunications. "Le deuxième impact, c’est qu’on a dû continuer à faire tourner les réseaux malgré toutes les règles mises en place, convient-il. Il faut savoir que le réseau, c’est comme avoir du lait sur le feu. Il faut sans cesse le faire tourner et être attentif. Il y a toujours des entretiens à faire et il faut pouvoir aller sur site pour réparer si besoin. En période de confinement, il a fallu réinventer notre façon d’opérer et réparer tout en respectant le social distancing. Il a donc fallu se fournir en masques, gants ou gel pour que nos employés restent en sécurité. On est dans une vraie gestion de crise car il fallait garantir le même confort et le même outil de travail en termes de débit et de couverture. C’est chose faite !"