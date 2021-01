Les écrans mais surtout le manque de temps passé à l’extérieur posent problème.

Depuis le milieu de l’automne, nous vivons confinés pour la deuxième fois en moins d’un an. Et si les mesures se sont légèrement assouplies en décembre avec la réouverture des magasins, nous passons beaucoup de temps à la maison, privés de contact sociaux, d’activités de loisir, etc.