Le confinement est l’occasion de lire et de découvrir des aventures inédites sur le chemin de fer.

En ces temps particuliers, de nombreux sites présentant des reportages photographiques historiques sur la Belgique, ses villes, et ses divers moyens de transport recueillent énormément de succès.

Les nombreux commentaires des internautes, sous des anciennes photos, démontrent l’intérêt croissant pour ces temps rétro où tout semblait mieux fonctionner : la nostalgie du passé, le souvenir de son enfance, le rappel de sa jeunesse et de la vie familiale, et chacun s’émerveille à la vue de tous ces souvenirs visuels qui rappellent une époque glorieuse.

L’asbl Patrimoine Ferroviaire et Touristique (PFT) qui conserve une très importante collection d’authentiques locomotives historiques des chemins de fer belges, édite également de nombreux ouvrages très documentés sur le passé archéologique et industriel de la Belgique.

Suite au confinement généralisé, le PFT propose de découvrir ses publications, et offre les frais de port en Belgique pour toute commande effectuée pendant le mois d’avril.

La particularité des éditions du PFT est que le catalogue des publications est très large et touche un public hétéroclite : de l’analyse détaillée pour le spécialiste à l’ouvrage grand public et généraliste. Les thèmes vont des gares, aux lignes, en passant par les types de locomotives, les randonnées ferroviaires, les anciens trams, les différentes compagnies historiques, les transports publics en Belgique ou l’histoire des grands constructeurs industriels.

Mais à la lecture de ces livres illustrés par de nombreuses photographies couleurs, et d’un souci du détail assez frappant, on apprend également un brin de notre histoire, qu’on soit oui ou non passionné par les trains et les transports.

Le dernier ouvrage réalisé par les bénévoles du PFT traite des locomotives à vapeur prussiennes P8 et G10 qui furent cédées à la Belgique en 1919 en vertu des clauses du traité d’Armistice, quand l’histoire géopolitique rejoint l’aventure ferroviaire.

Le PFT publie tous les deux mois une revue d’actualité, tout en couleur, de 68 pages sur papier glacé "En Lignes". Pour un abonnement annuel de 42 €, vous saurez tout sur l’actualité ferroviaire belge et européenne, vous découvrirez l’urbanisation de la Belgique et partirez à la rencontre d’anciennes gares, d’usines désaffectées, de remises reconverties en entreprises, une lecture grand public bien intéressante et qui apporte une vision différente de l’univers des chemins de fer.

On apprend énormément de choses à la lecture de toutes ces publications, en se rendant compte du rôle historique des chemins de fer qui fut un des vecteurs de l’essor économique et du développement industriel de la Belgique à partir du 19e siècle.

Pour s’abonner à "En lignes", il suffit de verser 42 € sur le compte BE 57 0011 2017 8935 du PFT. Pour les achats de publications en avril sans frais postaux, il faut indiquer la mention Promo Avril en communication avec l’intitulé de la publication commandée.

Toutes les informations utiles sont sur le site www.pfttsp.be ainsi que le catalogue de tous les livres et DVD disponibles.

Bonne lecture ferroviaire en famille ! Que l’on soit spécialiste ou non, on apprend vraiment des tas de choses très intéressantes.

