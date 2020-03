En cette veille de journée internationale des droits des femmes, le collectif Nous Toutes, basé en France, a publié les résultats d’une enquête sur le consentement dans les rapports hétérosexuels. En une dizaine de jours, plus de 100.000 personnes ont répondu au sondage en ligne. En grande majorité des femmes (96.000 répondantes). En tout, trente questions étaient posées aux hommes et aux femmes mais les résultats partagés par l’étude concernent principalement les femmes. "Les réponses des hommes et des personnes non-binaires n’étaient pas assez nombreuses pour être utilisées dans le cadre de l’analyse ou comparées à celles des femmes", précise le collectif. Car on s’entend, le consentement dans un couple doit aller dans les deux sens.

"Avez-vous déjà abordé la question du consentement avec un ou des partenaires ?", "Avez-vous le souvenir que cette question du consentement a été abordée à l’école ?", "Au cours de votre vie, avez-vous déjà ressenti une pression de la part d’un partenaire pour avoir un rapport sexuel ?" Voilà le genre de questions posées. Et les conclusions et les chiffres issus du rapport sont édifiants. Parmi les répondantes, 9 femmes sur 10 déclarent avoir fait l’expérience d’une pression pour avoir un rapport sexuel. Dans 88 % des cas, c’est arrivé plusieurs fois. Et lorsque les femmes osent s’opposer à une relation sexuelle, 49,1 % d’entre elles ont déjà dû subir des remarques dévalorisantes de leur partenaire. Elles se font rabaisser à grands coups de "frigide", "coincée" ou "pas normale".

Un autre résultat interpellant concerne les violences. "81,2 % des femmes rapportent des faits de violences psychologiques, physiques ou sexuelles au cours de rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires", fait savoir le collectif. Et pour les femmes qui changent d’avis en cours de route, 74,6 % des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Mais cela n’empêche pas le rapport de continuer. Pour 38,2 % de ces répondantes, il est arrivé que le rapport se poursuive malgré leur demande d’arrêter. Cela vaut bien un petit rappel de ce qu’est le consentement.

Quand ce n’est pas oui, c’est non

"Consentir, c’est s’engager dans une relation ou des pratiques sexuelles lorsqu’on en a véritablement envie soi-même", souligne Nathalie Bajos, chercheuse à l’Inserm, l’institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Le consentement peut s’exprimer de plusieurs manières : verbal, gestuel, explicite, implicite. Mais il peut aussi changer en cours d’acte. Ce n’est pas parce qu’on a dit oui il y a une heure, qu’on a toujours envie lorsqu’on va se coucher. Et inversement. Il peut être valable seulement à un moment donné sur une pratique donnée. Pour Alexia Boucherie, autrice de Troubles dans le consentement : "Le consentement doit être ‘énoncé’, c’est-à-dire manifesté ou exprimé de sorte à ce qu’aucun doute ne soit possible." Si ce n’est pas un oui clair et précis au moment de l’acte, ce n’est pas un consentement. Et lorsqu’il y a un "rapport sexuel imposé à une personne sans son consentement", c’est un viol, définit le Larousse. Quand ce n’est pas "oui", c’est "non". Et tant pis si cela a de quoi agacer le partenaire.