Au-delà des témoignages et des problèmes qu’on rencontre tous les week-ends, les autorités se penchent aussi sur le problème.

Beaucoup d’études ont déjà été menées en Belgique, et les derniers résultats publiés par la KU Leuven sont pour le moins accablants. Ainsi, 37 % des étudiants consomment trop d’alcool alors qu’ils étaient 26 % il y a 5 ans.

Pour déterminer si cette consommation est problématique, les chercheurs de l’université ont pris en compte la fréquence de cette consommation, le comportement face à l’alcool, et ses conséquences dans la vie quotidienne et sur le plan physique. Car le problème est global, les jeunes mettent en danger leur sécurité, mais aussi et surtout leur santé. Car au-delà de la gueule de bois et des comas éthyliques, on parle aussi d’effet à long terme, voire de problème d’addiction.