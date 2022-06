Renvoyer un élève ne se fait jamais de gaieté de cœur, affirme le directeur d’une école bruxelloise qui préfère rester anonyme. "Pour moi, l’exclusion d’un élève représente toujours un échec. D’ailleurs, le mot exclusion en lui-même est déjà très dur. Cela signifie qu’on n’a pas pu aider l’élève à changer son comportement et à s’intégrer à l’école. Dans un certain nombre de cas, on voit une réelle amélioration mais souvent, on n’a pas d’autre choix si on veut préserver les autres élèves et les enseignants" , explique-t-il.