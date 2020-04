Dans les grandes surfaces, le personnel soignant ne jouit plus du respect des balcons.

Allison est sur le pont depuis le début de la crise, comme tout au long de l’année d’ailleurs. Car si, comme elle le dit, elle n’est pas en première ligne aux urgences, elle n’en est pas moins confrontée à de nombreuses patientes en sa qualité de sage-femme. Les bébés n’attendent en effet pas la fin du confinement pour sortir du leur, au sein du douillet ventre de leur mère. "Et, malheureusement, nous sommes aussi parfois confrontées à la maladie en direct car certaines mères sont porteuses du coronavirus, qu’elles aient ou non ses symptômes."

Une fois sa dure et longue journée terminée, parfois 12 heures d’affilée, de jour comme de nuit, elle n’aspire donc qu’à une chose : rentrer chez elle et enfin se reposer. Sur le chemin, il faut bien remplir le frigo aussi. "Je dois faire mes courses comme tout le monde. En plus, je me charge de faire les achats pour ma mère et ma tante également."

Et si les distributeurs ont bien compris que pour le personnel médical, faire ses courses ne rime pas avec un moment détente de shopping, en lui permettant notamment de ne pas devoir faire la file pour rentrer dans le magasin, certains clients ne l’entendent visiblement pas de la même oreille.

"J’ai vraiment halluciné quand je me suis rendu dans mon Colruyt. Il y avait une file d’une quinzaine de personnes et lorsqu’ils m’ont vue me diriger vers le garde avec mon attestation de sage-femme, ils ont immédiatement réagi. Pour eux, j’étais une profiteuse. Ils ont commencé à râler, à se parler entre eux et même à vociférer. J’ai préféré ne pas entendre ce qu’ils disaient à mon égard, mais c’était clairement loin d’être des compliments ou de la compassion. Je suis alors entrée dans le magasin et, un instant, j’ai même eu un sentiment de culpabilité. Puis, je me suis dit que je n’avais pas à m’en vouloir. C’est plutôt eux qui devraient se questionner. S’ils veulent ma place, et se rendre dans les hôpitaux, pas de problème, je veux bien prendre la leur et faire la file."

Pour Allison, comme pour ses collègues, cet égoïsme a réellement du mal à passer. "Et pourtant, je suis sûre que ce sont les mêmes personnes qui nous applaudissent à 20 h sur leur balcon. Alors, c’est quoi ? Un moment fun pour eux ?"

Ce qui irrite encore davantage Allison, ce sont les actes de pure méchanceté et les agressions dont le personnel médical est victime. "Quand on voit des immeubles où les voisins se permettent de glisser des mots ou d’exclure des cohabitants parce qu’ils sont médecins ou infirmiers, c’est tout simplement insupportable. D’ailleurs je crains aussi de me faire agresser ou de voir ma voiture vandalisée par des gens sans scrupule qui sont prêts à tout pour se procurer des masques ou du gel. Nous n’avons franchement pas besoin de cette angoisse supplémentaire. Nous ne réclamons rien d’autre que du matériel en suffisance et du soutien de tous pour en sortir au plus vite."