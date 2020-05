Paroles de célibataires qui ont senti leur cœur battre un peu plus vite ces derniers jours…

La crise sanitaire a tout bouleversé, même les rencontres, qu’elles soient pour une nuit ou (bien) plus ! Alors comment font les célibataires (qui en ont envie) pour draguer, trouver l’âme sœur, rendre réelle une rencontre virtuelle ? Nous avons laissé la parole à différents célibataires qui tous, se sont adaptés…

Premier écueil : le masque bien sûr, qui empêche de dialoguer et de faire passer beaucoup de non-verbal dans nos paroles. En revanche, pour Mathieu, c’est une entrée en matière toute trouvée lors de ses balades dans le parc de son quartier. "Je joue la carte "il est cool ton masque", on parle 2 minutes de la situation, et c’est cool parce que tout le monde a quelque chose à dire en fait ", décrit-il. Et parfois, ça marche : rendez-vous est pris pour le lendemain, même endroit même heure ! La drague a donc toujours lieu dans les parcs… Mais ailleurs aussi : Sophie est allée donner un coup de main pour couper des légumes en vue de faire des repas aux personnels des hôpitaux : " C’est fou comme on rencontre des gens différents de nos réseaux habituels. Franchement, ça m’a ouvert d’autres horizons." Désormais en contact avec des filles "qui pourraient devenir de vraies copines" et des hommes "et plus si affinités", elle attend le mois de juin et la réouverture possible des restos et des cafés pour aller plus loin. Mais "a bon espoir" !

Les célibataires n’ont pas boudé les applis et comme le notaient les responsables de ces app, ils ont fait passer le temps en papotant très longtemps par écrit ou par vocal. Se rencontrer par caméra interposée, par contre, n’était pas la première préoccupation. "Pour moi, c’est l’équivalent de la torture médiévale ! Je ne saurais pas quoi dire, pas comment me mettre à mon avantage ! Et puis je n’ai pas envie qu’on me voie chez moi", frémit Océane qui a 26 ans et a entretenu pas mal de discussions sur Tinder. Va-t-elle en rencontrer un dans la vraie vie ? "Je crois bien que cela ne va pas passer le cap du déconfinement total. Déjà là, maintenant qu’on peut bouger davantage, retourner travailler, on n’est plus aussi proches. C’était une période spéciale, à part."

Adrien, 33 ans, a lui fait une belle rencontre par écrit. Qu’ils ont voulu poursuivre dans la réalité. Pas de café, pas de resto pour se poser, alors, " on s’est donné rendez-vous dans une rue de Mons, assez large mais pas très passante et on a pu maintenir la distanciation tout en se parlant, sans masque ". Et la prochaine fois, ils iront certainement dans le jardin d’Adrien. "Cela s’est tellement bien passé, on ne peut pas passer à côté d’une deuxième rencontre ."

Enfin, pour ceux qui ne veulent pas encore passer par la case rencontre en live, il y a moyen de briser la glace en vidéo avec les quiz et les petits jeux de HouseParty par exemple.