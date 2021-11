Il y a deux types de voleurs de chiens", décrit Fabrice Renard, inspecteur à la SRPA de Liège (Société royale protectrice des animaux). "Il y a les petits malfrats qui ensuite jouent sur la fibre affective et réclament une rançon. Ou qui, après quelque temps, indiquent au propriétaire que leur chien a fait une fugue, qu’ils les ont recueillis et réclament ensuite des frais de nourriture ou d’entretien. Si le vol n’est pas prouvé, ils sont protégés par la loi car un animal recueilli reste à charge de son propriétaire. Et puis, il y a ces organisations qui les embarquent vers d’autres pays pour la reproduction. On sait que dans les pays de l’Est, cette activité est importante. Ici, on parle b ien sûr exclusivement de chiens de race."