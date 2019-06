Quand on perd son conjoint, il y a d’abord la douleur, et puis le retour à la réalité. Dans les premiers jours, toute une série de choses sont à mettre en place, comme les funérailles. Des journées éprouvantes à tous les niveaux et durant lesquelles il faut tenter de garder l’esprit clair.

Le défunt avait-il contracté une assurance-vie, une assurance obsèques, les comptes vont-ils être bloqués… ? Il y a aussi la question des droits de succession et de la pension de survie, quand on y a droit.

(...)