Durant l’hiver 2021 et ce deuxième confinement qui s’était montré moins strict que le premier, mais beaucoup plus long, les autorités ont voulu jouer la carte de la prudence tout en essayant de développer des outils utiles pour l’avenir. Un baromètre avait déjà été sur la table, et il vient à peine d’accoucher, non sans douleur. Un autre sujet a été vaguement évoqué ce vendredi, la ventilation. Ce sujet revient aussi très régulièrement dans les discussions depuis de longs mois, avec une loi qui n’aboutit toujours pas. L’idée serait de fixer des normes à respecter en termes d’aération, de taux de CO2 et de purification de l’air pour rendre les espaces clos intérieurs "Covid Safe".