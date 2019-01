Mardi matin, Yannick Thoelen, le portier de La Gantoise et sa compagne, Kim Vandoninck ont vécu un terrible drame. Leur fille, Lia, est née prématurément et est décédée deux heures à peine après sa venue au monde. Leur rêve d’être parents a viré au cauchemar.

Ils ont relaté leur histoire sur Instagram. Une photo en noir et blanc de la minuscule main de Lia était accompagnée d’un texte touchant, écrit par les parents. "Nous serons pour toujours les fiers parents de notre petite fille", ont-ils écrit sur le réseau social.

C’est depuis l’hôpital universitaire de Gand qu’ils ont fait part du drame qui a secoué leur famille : "Ce matin vers 7 h 20, notre petite princesse, Lia Thoelen, était déjà dans nos bras. Une combattante si puissante mais venue trop tôt sur terre. Elle a pleuré fort, s’est laissé chatouiller les pieds, nous a tiré la langue, a pris nos doigts avec ses mains minuscules mais tellement parfaites. Nous espérions que ce moment durerait éternellement."

Ils ajoutent, très émus : "Le temps incroyablement court que nous avons passé ensemble était les deux plus belles heures de notre existence. Nous ne pourrons jamais exprimer en mots à quel point cela fait mal et combien nous souhaitions la rencontrer et la voir."

Courageux et désireux de faire leur deuil, entourés de personnes bienveillantes, ils remercient ceux qui leur ont apporté leur soutien. "Nous voudrions remercier tout le monde pour le soutien et les mots doux, mais nous aurions aimé disposer de l’espace et du temps nécessaires pour vivre cela", écrivent-ils avant d’ajouter : "Lia a déjà une place immense dans nos cœurs."

La petite fille porte un dérivé du prénom de l’arrière-grand-mère de Kim, Julia. Selon nos confrères de Laatste Nieuws, le couple avait en tête ce prénom depuis le début de la grossesse de Kim. "Nous l’avons vue, nous savons que nous n’aurions pas pu mieux choisir ", a fait savoir la maman endeuillée. "Nous étions si heureux quand elle est venue au monde, même si nous nous doutions de ce qui allait arriver", a déclaré Yannick Thoelen. "Naître à 24 semaines, vous savez que le risque de décès est grand…"