En 2018, quelque 64 plaintes pour certificats de complaisance ont abouti à une sanction disciplinaire., indique le professeur Jean-Jacques Rombouts, vice-président de l’Ordre des médecins.À titre de comparaison, en 2017, il y en a eu 78. En 2016 et 2015, l’Ordre des médecins en a recensé respectivement 61 et 65., ajoute le médecin.Ces dossiers ont abouti à une sanction. En moyenne, l’Ordre des médecins traite près de 5 plaintes de façon hebdomadaire. L’an dernier, l’Ordre des médecins a reçu 115 plaintes concernant des certificats de complaisance, quasiment deux fois plus qu’en 2017 (62 plaintes).(...)