Si le code orange est choisi, les élèves de secondaire resteraient à la maison la moitié du temps.

En juin dernier, les ministres de l’Éducation des trois communautés du pays ont présenté ensemble les quatre scénarios qui pourraient être appliqués lors de la rentrée des classes, en fonction de la situation épidémiologique dans le pays. À l’époque, les ministres avaient estimé que le code le plus vraisemblable serait le code jaune, qui implique que les élèves de maternelle et de primaire doivent être présents à l’école cinq jours par semaine et ceux de secondaire, quatre jours par semaine.