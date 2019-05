Lorsque l’on évoque le nom de tueur silencieux, le monoxyde de carbone, émis notamment par des chaudières défectueuses, est inévitablement pointé du doigt. Pourtant, il n’est pas le seul composant dans l’air qui peut avoir des conséquences mortelles.

Notamment présents dans les colles permettant d’agglomérer les copeaux de bois des meubles en contreplaqué, les formaldéhydes sont, avec le benzène, l’un des deux polluants intérieurs favorisant le risque de cancers.

"Ils ont effectivement été classés comme produits cancérigènes par l’OMS, précise Sandrine Bladt de la Cripi. On peut éviter une exposition trop importante en aérant bien les meubles en contreplaqué que l’on monte, de manière à faire davantage sécher la colle agglomérante."

Pour les meubles d’enfants, il est aussi préconisé de bien les aérer et de ne plus les monter à la dernière minute. "On a souvent tendance à acheter ces meubles et à les monter en dernière minute, quelques jours avant la naissance. Mais le mieux serait de les monter quelques semaines avant, pour éviter une exposition du nourrisson à ces formaldéhydes."