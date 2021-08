Les intoxications au gel hydroalcoolique sont la cause d’empoisonnement la plus fréquente.



C’est un dommage collatéral et une des conséquences les plus inattendues de la crise sanitaire. Autrefois marginales dans les motifs d’appels au centre antipoison, les intoxications au gel hydroalcoolique sont désormais la cause d’appel numéro 1. Ceux-ci s’élevaient à 641 pour les quatre premiers mois de l’année 2021. C’est deux fois plus que pour toute l’année 2020 (306).

