On les appelle les employés fantômes. Des collaborateurs sans pitié pour leur employeur, capables d’abandonner leur poste du jour au lendemain, sans prévenir personne, le tout en restant injoignable par la suite. Cette tendance qui prend de plus en plus d’ampleur sur le marché de l’emploi se nomme le "ghosting", qui est à la base utilisée dans le cadre des rencontres amoureuses.

(...)