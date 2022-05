Avant je faisais du marketing dans des grosses boîtes, mes enfants n’y comprenaient rien, ça ne les concernait même pas ." C’était il y a un peu moins de dix ans. Désormais, Muriel Bernard fait dans le concret, un métier qui parle à toute la famille et à tout le monde en Belgique : elle a lancé eFarmz en 2013. " Et comme ils sont tombés dans les boxes quand ils étaient petits, ils voyaient la caisse arriver avec les bons produits, ils m’aidaient. En fait, ce sont mes meilleurs ambassadeurs, ils aiment cette société et sa raison d’être, sourit Muriel Bernard. Et même, je vais vous dire, quand on rentre de vacances, on est vraiment tous les quatre contents parce qu’on va pouvoir remanger eFarmz, cela nous a manqué parfois ! Ce sont tellement des produits différents de ce qu’on peut trouver plus traditionnellement qu’on a toujours du plaisir à manger. "

Et cet e-shop sans boutique se porte très bien. Sur cette plateforme en ligne, on peut commander tous les produits bio, locaux et durables (plus de 1 000 références) mais aussi des box-repas avec des produits locaux, de saison, belges, au même prix ou à peu près que le célèbre HelloFresh. Avec le Covid, l’entreprise a fait un bond en avant, "en faisant en trois mois le CA qu’on pensait faire en trois ans".

(...)