Youtube est le deuxième plus grand moteur de recherche au monde, avec un milliard d’heures de contenu regardé chaque jour. Et avec un tiers des enfants âgés de 8 à 12 ans qui aspirent à devenir des vlogueurs, il semble que YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux vont prendre encore plus de place dans la vie de nos enfants et dans la nôtre !