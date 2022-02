Nous sommes en 2022, et pour ceux qui l’ont loupé, la mobilité a changé ces dernières années. Le confinement a même accéléré de nouvelles habitudes, notamment celle du vélo. Un engin qui rentre même en ligne de compte quand il s’agit de signer un nouveau contrat de travail, de plus en plus d’entreprises proposant un leasing vélo dans leur package salarial. Une option qui peut être intéressante pour ceux qui habitent près du bureau, voire ceux qui logent près d’une gare et qui peuvent combiner vélo et train. " Il existe beaucoup de combinaisons qui entrent en ligne de compte dans le cadre d’un leasing vélo. Et puis, cette option permet aussi une utilisation privée du vélo électrique ", explique Michel Lagasse, CEO de Ubike, société experte en leasing de vélo.