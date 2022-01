Le docteur Thomas Orban est devenu au fil de la pandémie un des visages médiatiques de la crise, une des voix les plus puissantes de la première ligne et particulièrement celle des médecins généralistes. Mais à côté de ce quotidien, il est également membre de la Société française d’alcoologie et a co-fondé la Cellule alcool de la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG). À quelques jours de la tournée minérale, il publie ce jeudi avec Vincent Liévin, journaliste spécialiste des questions de santé, un ouvrage intitulé Alcool : ce qu’on ne vous a jamais dit (aux Éditions Mardaga) pour tordre le cou aux idées reçues sur les dépendances à l’alcool mais aussi pour permettre à tout un chacun d’être capable de s’interroger sur sa consommation, mieux connaître les conséquences et pouvoir aider ses proches. Interview.