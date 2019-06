On le dit souvent, un mariage sur deux se termine par un divorce à court, moyen ou long terme. Une donnée peu réjouissante qui n’empêche pas les gens de se passer la bague au doigt.

Ainsi, les chiffres des mariages restent très stables d’année en année puisqu’on en comptait 44 858 en 2014, contre 44 319 selon les derniers chiffres de Statbel. Une légère baisse donc, mais il faudra voir si elle se confirme dans les années à venir. Et pour ces 44 319 mariages célébrés, on a compté 23 058 divorces en 2017. En chiffres bruts, on peut donc dire que les divorces représentent 52 % des mariages, mais évidemment on ne parle pas des mêmes unions dans ce cas.

(...)