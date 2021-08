Le secteur de la construction de piscines ne cesse de croître en Belgique ces dernières années, et la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer les choses. " Je connais encore beaucoup de personnes qui ne savent pas si elles partiront en vacances cet été et qui décident d’amener un élément des vacances chez eux", confiait en mai dernier Patrice Dresse, directeur général du Groupement des entreprises générales de construction de piscines. " Selon notre enquête du mois de février, on estimait que 4 500 piscines seraient construites cette année, mais les dernières tendances portent ce chiffre à 5 000. Quand nous avons créé notre groupement en 2017, 2 150 piscines avaient été construites. Aujourd’hui, des dossiers sont lancés jusqu’en 2022 et il ne faut plus espérer en construire une cette année ! "